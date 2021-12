Hlm Grand Médine : Le "sapeur-pompier" violente sa mère qui frappait son fils

Un sapeur-pompier à la retraite a été arrêté puis présenté au procureur par les policiers du commissariat des Parcelles Assainies ! Tout a commencé quand la vieille dame K.N a saisi les hommes du commissaire Thierno Diop à travers une plainte rédigée contre O.Ndiaye pour violence à ascendant selon des informations de Seneweb.



Dans sa disposition, la plaignante âgée de 70 ans dira que son fils aîné ne cesse de lui rendre la vie difficile. Il m'avait, confesse-t-elle, frappé avec un bol en plastique. Ainsi, l'ex pompier a été convoqué à l'époque à la brigade prévôtale suite à la plainte déposée par sa mère.



Malgré tout, l'ancien soldat du feu résidant dans le domicile de son défunt père aurait récidivé. En effet, l'homme marié à une épouse et père de 5 enfants a failli blesser sa mère pour une banale affaire.



"Mon fils m'a bousculée violemment mais je suis tombée heureusement dans un fauteuil. Je veux qu'il quitte définitivement la maison parce qu' O. Ndiaye y fume du chanvre indien avec ses amis" déclare la vieille dame.



Cuisiné par les enquêteurs, le pompier à la retraite a nié en bloc les faits avant de donner sa version. Le mis en cause âgé de 47 ans soutient que sa mère ne cesse de frapper son fils.



"Je n'ai jamais levé la main sur elle. Ma mère battait mon fils et je suis intervenu pour les séparer. Mais elle veut m'expulser seulement du domicile de mon défunt père" s'est lavé à grande eau le quadragénaire.



Poursuivi pour violence à ascendant, l'homme marié à une épouse et père 5 enfants, domicilié aux Hlm Grand Médine, a été déféré au parquet par les policiers du commissariat des Parcelles Assainies.