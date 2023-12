Homecoming 2023 : Comment mobiliser les énergies et les intelligences pour le développement ?





Dakar se prépare à accueillir l'événement annuel majeur de la diaspora sénégalaise : Le Retour aux Sources, également connu sous le nom de Homecoming. Prévu pour les 27 et 28 décembre, cet événement organisé par l’association Re-Source Sununet se déroulera à l'Hôtel Savana.





Il offre une plateforme significative aux professionnels sénégalais résidant à l'étranger pour se reconnecter avec leurs racines et s'engager dans des initiatives visant à promouvoir le développement de leur nation d'origine.