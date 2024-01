Homme égorgé à la SOGAS : tout sur le mobile du crime

Retour sur l’horreur. Amadou Diaw a été égorgé lundi matin dans les abattoirs de la Société de gestion des abattoirs du Sénégal (SOGAS, ex-Seras). Son présumé meurtrier, Abdou Mbaye a été arrêté dans le département de Mbour, vers Nguékhoh, grâce à une géolocalisation. Il est en train d'être acheminé à Dakar, a appris Seneweb.



Un différend issu de la vente d’un téléphone portable oppose les deux hommes



L’Observateur du jour informe qu’un téléphone portable est au cœur de la brouille. L’appareil se serait révélé défectueux, souffle Libération.



Dans tous les cas, « le premier avait vendu au second un téléphone à 10 000 F CFA et avait empoché un acompte de 2000 F CFA. Depuis, il n’a cessé de réclamer le reliquat de 8 000 F CFA à son collègue Abdou Diaw », détaille le journal du Groupe Futurs médias (Gfm).



Celui-ci confie que les dieux dépeceurs ont eu un échange de propos injurieux suivi de menaces. « Considères désormais que ta vie est entre mes mains », aurait lancé le présumé meurtrier. La suite, on la connaît.