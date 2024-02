Hommes efféminés : Une nouvelle tendance au Sénégal

Depuis quelque temps, on note une certaine « féminisation » des hommes sénégalais. C’est-à-dire des hommes à la démarche d’une femme. Ces derniers, de par leur démarche, comportement, habillement, et surtout langage, se dévoilent de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux.





Ils ne semblent pas être gênés d'apparaître en public sous cette forme. Adoptant ce mode de vie flashy, ces jeunes Sénégalais fréquentent pourtant des « célébrités » et se dévoilent à la face du monde sans filtre.





Néanmoins, il est toutefois nécessaire de faire le distinguo entre efféminé et homosexuel. En effet, beaucoup de ces hommes efféminés ne sont pas homosexuels. Ils sont, pour la plupart, victimes de l’influence du milieu où ils ont grandi. Dans ce reportage, nous avons donné la parole à certains d’entre eux qui se sont confiés avec des prénoms d’emprunt.





« J’ai vécu mon enfance chez ma grand-mère. Ma mère était en Côte d’Ivoire donc j’ai été élevé par mes tantes qui ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Je faisais pratiquement toutes leurs courses et je leur achetais même leur tampon quand elles étaient en période de cycles menstruels. Je me demandais même pourquoi je n’avais pas mes règles comme elles et c’est après que j’ai compris. A l’école, il m’arrivait même de coiffer certaines de mes camarades filles parce que c’étaient les seules que j’avais à mes côtés. Je ne me suis jamais intéressé aux garçons. Aujourd’hui, même si je ne suis pas encore marié, je compte le faire avec une femme qui m’acceptera tel que je suis. Je suis tailleur et je gagne bien ma vie en tout cas », nous a raconté M. S âgé de 29ans qui est souvent traité de pédé.





Lèvres roses, sourcils tracés, manucure bien faite, J. D, surnommé « Star », lui vient tout juste de faire l’audit de son dressing. Arborant une chemise fleurette multicolore assortie aux chaussettes, le jeune homme rencontré dans son appartement ne semble se soucier de la vie en dehors de son cocon, loin des regards. A peine guéri des « brimades » de la puberté qui laisse quand même quelques taches et boutons sur son visage, le jeune homme de 20 ans dit avoir « tout simplement cédé à la pression de la vie ». Avec son colocataire qui ne semble pas différent de lui, J.D ou Star, peu bavard, nous confie mener sa vie sans compromettre celle des autres. « Et si je suis homo et alors ? », nous réplique-t-il sans plus ni moins.





Récemment, le célèbre prêcheur Oustaz Modou Fall de la TFM est revenu sur la façon de parler et de se comporter de certains hommes qui sèment le doute sur leur masculinité. « Être un homme doit se sentir dans la façon de parler », avait-il rappelé.





Il avait profité de cette tribune pour fustiger certains termes que les hommes ont tendance à utiliser de nos jours et qui ne font que renforcer les suspicions quant à leur potentielle orientation sexuelle. Il a également été constaté la recrudescence d’échanges de propos aigres doux par presse interposée ces derniers temps entre certains tik-tokeurs et une partie de la gent masculine accusée d’être trop moue par certaines dames du fait de leur façon de parler ou du métier qu’ils exercent.





Tout compte fait, il est bien d’insister sur l’éducation de base des enfants et de voir leurs fréquentations, car comme le dit l’adage : c’est le milieu qui détermine l’homme.