Hôpital Dalal Jamm : Le Pca tacle Macky et démissionne

Le Pr. Papa Touré, Président du conseil d'administration (Pca) de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, a jeté l'éponge.Dans une lettre adressée au chef de l'Etat Macky Sall (que nous vous proposons in extenso), il a fait constater que "le Centre hospitalier national Dalal Jamm ouvert depuis maintenant cinq années et destiné à être un des fleurons de notre système de santé hospitalière, fonctionne encore comme un centre de santé, car toutes les structures essentielles de son plateau technique ne sont toujours pas fonctionnelles".Le Pca démissionnaire de Dalal Jamm a également souligné que la décision du président Macky Sall d'accorder une subvention de 1,5 milliard francs Cfa pour la construction de deux bâtiments destinés à abriter un centre de greffe de moelle et un autre de procréation médicalement assistée "ne répond ni aux besoins immédiats de cet hôpital, ni à l'urgence qu'impose la Covid-19, ni à nos impératifs de santé publique".