Hôpital Principal :“La situation de Sonko inquiète”, (avocat)

Le maire de Ziguinchor a entamé une grève de la faim depuis son arrestation suivie de son incarcération à la prison de Sébikotane. “Cela l’a complètement affaibli”, s’inquiète un de ses avocats, Me Abdoulaye Tall, qui s’est confié à L’Observateur de ce lundi 7 août.



Au chevet de son client, la robe noire a constaté que “son état de santé s’en est dégradé au point que les autorités de l’administration pénitentiaire ont procédé à son évacuation à l’hôpital Principal” où l’opposant a été admis aux urgences hier.



“Il parle à peine”



Me Tall poursuit : “C’est vers 15 heures qu’on nous (ses avocats) a alertés. Me Ciré Clédor Ly et moi sommes partis le voir à l’hôpital. Il est admis au pavillon de la Téranga. Il est suivi par des médecins militaires.”



Il précise, inquiet, que Sonko est “si fatigué” qu’il peine “à parler”.