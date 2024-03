Horreur à Bignona : Un conducteur de moto-Jakarta égorgé

Un jeune conducteur de moto-Jakarta est mort égorgé ce mardi, sur la route de Sindian, dans le département de Bignona. Le drame s'est déroulé vers 14 h. Selon des sources sécuritaires, le présumé auteur du crime serait le client qu'il transportait. Et lorsque qu'ils ont atteint les abattoirs de la ville situés à la sortie de la commune de Bignona, sur la route de Sindian, le client l'aurait agressé et égorgé avant de s'enfuir avec la moto.



A. S. Diallo, la victime, était un jeune célibataire sans enfant âgé de 27 ans et était né à Tenghory, à Bignona.



Après les constats d'usage, les sapeurs-pompiers ont déposé le corps sans vie du "jakartaman" à la morgue de l'hôpital de BIgnona.



La brigade de gendarmerie de Bignona a ouvert une enquête.