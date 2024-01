Horreur à Keur Mbaye Fall : les yeux de l’enfant retrouvé mort dans la voiture étaient...

Portés disparus depuis jeudi, deux garçons ont été retrouvés cinq jours plus tard, en face d’un marigot au quartier Cité Poste de Keur Mbaye Fall, enfermés dans un véhicule en panne et recouvert d’une bâche, l’un mort et l’autre dans un état critique.



Outre les graves blessures constatées au niveau du front, Ibra Fall, le garçon décédé, avait également « les yeux crevés », rapporte Les Échos. Citant un membre de la famille éplorée, le journal ajoute que le corps sans vie était en état de décomposition.



Des révélations qui ont failli plonger la localité dans le chaos. Et pour cause, souligne L’Observateur, à l’annonce de la nouvelle, certains parmi la foule en furie, dont des parents et proches venus compatir à la douleur de la famille éplorée, avaient commencé à s’organiser en petits groupes pour mener une expédition punitive. La maison devant laquelle le véhicule était garé était ciblée.



Plus de peur que de mal puisque renseigne la source la gendarmerie de la Zone franche industrielle, alertée, a très vite déployé ses éléments, pour sécuriser la maison visée et dissuader la foule.



Grièvement blessé à la cuisse, I. Dia, le cousin du défunt, est dans un état comateux. Son témoignage sera crucial pour résoudre cette affaire.