Horreur à Niakhar : un bébé d'un mois égorgé

L'émotion est à son comble dans la commune de Niakhar, située dans le département de Fatick. Selon Source A, qui donne l'information, un bébé d'un mois de sexe féminin a été égorgé.





L'horreur s'est produite hier vendredi au quartier Khdodjlème. Où un jeune homme non encore identifié et présenté comme un déficient mental s'est introduit vers 07 heures dans la maison mortuaire avant de passer à l'acte, renseigne le journal.





Celui-ci explique que le présumé meurtrier s'est battu avec la maman éplorée en l'absence du mari avant d'atteindre le bébé. Et, après son forfait, il s'est enfermé dans la cuisine avec un couteau. Malgré son état, il a été lynché par les voisins qui ont pris d'assaut la maison avant d'être remis à la Gendarmerie de Fatick.