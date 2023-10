HORREUR : le corps mutilé d'un quadragénaire découvert sur la plage de Vdn 3

L'Observateur fait part d'une horrible découverte sur la plage jouxtant la Vdn 3 de Guédiawaye. Les usagers qui faisaient leur jogging matinal sont tombés sur la scène hier : celle de la dépouille d'un homme allongée sur le sable fin.



Alertés, les policiers vont remarquer en retournant le corps, lors du constat d'usage, que celui-ci présentait des entailles aux fesses et aux cuisses, dont l'une très profonde au niveau de la cuisse droite. Des mutilations occasionnées par une arme blanche, renseigne le journal.



Celui-ci confie que la victime a reçu un coup au niveau de l'oeil. Des stigmates qui renforcent la thèse de l'agression. D'ailleurs, le défunt, la quarantaine révolue, vêtu d'un maillot blanc de l'équipe de Manchester United et d'un pantalon rougie par le sang, n'avait aucun effet sur lui. Il n'a même encore été identifié car ne portant aucune pièce d'identification sur lui.



Les éléments du commissariat central de Guédiawaye ont sécurisé les lieux pour permettre à la police scientifique de précéder à des prélèvements sur le corps, les habits du défunt et les lieux du crime avant que les sapeurs pompiers n'interviennent pour procéder à l'enlèvement du corps et son acheminement vers une structure hospitalière pour les besoins d'une autopsie.



Une enquête est ouverte.