Hôtel «Les Filaos» de Saly : comment l’enfant de 7 ans est mort dans la piscine

Un enfant de 7 ans nommé N. B est décédé samedi à l’hôtel «Les Filaos» de Saly Portudal. La victime s’est noyée dans la piscine de l’établissement où il passait le weekend avec ses deux parents.



Le drame est survenu vers 12 heures, d’après L’Observateur. N. B était au milieu de l’eau avec d’autres enfants, ceux des collègues de son père notaire. Ce dernier était momentanément absent des lieux tandis que son épouse, bien que présente, avait les yeux rivés sur son téléphone, selon le journal.



Subitement des cris puissants déchirent le calme relatif. N. B est en train de se débattre de toutes ses forces dans l’eau.



L’Observateur rapporte qu’il avait délaissé la zone réservée aux enfants pour se baigner dans la partie pour adulte. Il perd pied et se retrouve au fond de la piscine. Les surveillants et maîtres-nageurs n’ont rien vu venir.



L’enfant sera sorti de l’eau. Mais malgré l’intervention d’une structure sanitaire d’urgence privée, pour le réanimer, N. B décédera quelques minutes plus tard.



La dépouille a été acheminée à Dakar pour l’autopsie. Le commissariat de Saly a ouvert une enquête.