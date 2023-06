Hub aérien: Doudou Ka avance les pions du Sénégal au salon du Bourget

Son passage dans la haute administration et son empreinte dans la concrétisation de la Redevance de Développement des Infrastructures Aéroportuaires (RDIA), ont fait garder à Doudou K a , un lien fort avec le monde aéronautique.





Le ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires s’est senti très à l’aise dans les dédales du Salon du Bourget.





Ce mardi, deuxième jour de sa participation au plus grand salon aéronautique et spatial au monde, Doudou Ka a poursuivi inlassablement ses audiences et ses sessions de négociation.





Au niveau du Chalet d’Airbus, le ministre des Transports Aériens accompagné du Directeur général de l’ANACIM, Sidy Gueye et des responsables de la compagnie nationale Air Sénégal, a rencontré les autorités d’Airbus. Sur la table des discussions, la commande du transporteur sénégalais en Airbus A220-300 qui doit-être transformée à une livraison d’Airbus A321neo. Il faut rappeler que le premier A220 d’Air Sénégal sur les huit qui devaient être livrés, a eu à l’instar de beaucoup de compagnies à travers le monde des problèmes techniques avec les moteurs Pratt & Whitney. Le choix des autorités est porté sur les A321 pour les gains en termes de consommation et de pollution en plus du confort. L’appareil est présenté comme un avion polyvalent, adapté à l’exploitation sur des lignes moyen et long courrier.





Le ministre a aussi rencontré des représentants d’autres industries comme Rolls Royce qui fabrique des moteurs d’avions et qui assure la maintenance des moteurs du A330.