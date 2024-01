Hydrocarbures : Le Sénégal et la Mauritanie annoncent un audit des coûts gaziers du projet Grand Tortue/Ahmeyim (GTA)

Après avoir noté un retard de 28 mois par rapport aux premières livraisons de gaz du projet Grand Tortue/Ahmeyim (GTA), le ministre du pétrole et des énergies du Sénégal, Antoine Félix Abdoulaye Diome et son homologue mauritanien Nani Ould Chrougha ont décidé à la suite d’une réunion de concertations d’engager un audit des coûts pétroliers du projet GTA. En marge d’une conférence de presse organisée ce vendredi 19 janvier, Antoine Félix Abdoulaye Diome a expliqué qu’ « en échangeant en profondeur sur les différents rapports qui sont régulièrement transmis par l’opérateur, nous analysons mais aussi nous demandons toujours des explications techniques ».





Pour ce projet qui devait être livré depuis avril 2022, le Sénégal et la Mauritanie ont opté pour un contrat de recherche et de partage de production. Dans cette option, c’est l’opérateur (ici BP) qui engage toutes les dépenses pour ensuite les récupérer au moment du partage des bénéfices. Ainsi, le partage du profit se fait entre les différentes parties du projet « d’où l’intérêt de surveiller le coût du projet dans le cadre du développement et de la production » a indiqué M. Diome. Il ajoute qu’ « il y a toujours des coûts qui sont avancés pour notre cas, par l’opérateur. Ces coûts viendront en déduction des différentes recettes qui sont attendues ».





Ces retombées sont entre autres des recettes fiscales, des recettes des revenus des compagnies nationales qui sont actionnaires dans le cadre des associations, de la part directe de l'État et du contenu local. D’ailleurs, un comité national de suivi du contenu local a été mis en place au Sénégal comme en Mauritanie pour mettre en relation les opérateurs qui viennent de l’étranger et les acteurs du secteur privé national.





Evoquant l’état d’avancement des différentes composantes du projet, le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie de la République Islamique de Mauritanie, Nani Ould Chrougha a annoncé qu’il est de 91% selon le dernier rapport de décembre 2023. « Nous espérons que les premières livraisons gaz seront opérationnelles à partir du troisième ou quatrième trimestre de l’an 2024 comme prévu car ces retards ont une incidence sur l’ensemble des indicateurs socio-économiques et financiers du projet » a dit M. Chrougha.





Le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie de la République Islamique de Mauritanie, par ailleurs porte parole du gouvernement, a salué les efforts des deux états pour « exploiter en toute transparence » le gaz. Il a magnifié « la mise en place d'un accord cadre inter-états basé sur des principes de voir l’exploitation de ce champs gazier qui dispose à la fois de comités de suivi ».