Hydrocarbures : le Sénégal importe en une semaine 86 000 tonnes de carburants russes

Selon un site spécialisé repris par Bés Bi, le Sénégal a reçu 86 595 tonnes de carburant russes entre le 22 et le 28 janvier. Cela place le pays dans le peloton des plus gros importateurs mondiaux du produit, avec le Brésil, la Turquie et la Tunisie.



Ce quatuor réceptionne 75% des approvisionnements de carburants russes, d’après la même source. Qui signale que le Sénégal a importé durant la première quinzaine de juillet 2023 78 000 tonnes de ce type de carburant.