IFC et le Groupe Baobab renforcent leur partenariat pour accroître l’accès au financement pour les petites entreprises et les femmes entrepreneures au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, à Madagascar, au Mali, en RDC et au Sénégal

Dakar, 25 juillet 2023 – IFC a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec le Groupe Baobab afin d’améliorer l’offre de services financiers aux entrepreneurs non ou mal desservis, notamment les micro et petites entreprises et les entreprises détenues par des femmes, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, à Madagascar, au Mali, en République démocratique du Congo (RDC) et au Sénégal.





Aux termes de ce partenariat, IFC a signé six accords de prêt dans le cadre d’une facilité multidevises d’un montant total équivalent à 47,5 millions de dollars en faveur du Groupe Baobab. Mise en place au titre de la plateforme « Base de la pyramide », qui entend atténuer les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19, cette facilité aidera les micro et petites entreprises et celles détenues par des femmes à accéder aux financements dont elles ont besoin pour se développer.





« Ce nouveau partenariat avec IFC confortera notre stratégie qui vise à renforcer notre leadership sur de plus grands marchés tels que la Côte d’Ivoire et le Sénégal, et à poursuivre notre croissance sur des marchés aujourd’hui plus fragiles comme le Burkina Faso, le Mali et la République démocratique du Congo », a déclaré Philip Sigwart, directeur général du Groupe Baobab.





Cet accord marque une nouvelle étape dans la relation de longue date entre IFC et le Groupe Baobab, qui fut en 2005 l’une des premières institutions à mettre en œuvre l’Initiative de microfinance en Afrique d’IFC. Depuis, IFC — actionnaire fondateur du Groupe — lui a apporté son soutien sous forme de prêts ou de prises de participation dans ses filiales en Afrique et en Chine.





Ce nouveau partenariat vise à soutenir les efforts du Groupe Baobab pour développer ses opérations financières dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne.





« Ce nouvel investissement permettra à IFC de toucher de multiples opérateurs œuvrant dans le domaine de l’inclusion financière à travers l’Afrique, et ce, de manière efficace et innovante. Il contribuera aussi à élargir l’accès au financement pour les micro et petites entreprises et pour les femmes à la suite de la pandémie de COVID-19 et de multiples chocs climatiques », a précisé Aliou Maiga, directeur régional d’IFC pour les institutions financières en Afrique.





Les micro et petites entreprises sont des moteurs essentiels de la croissance du secteur privé en Afrique subsaharienne. Mais ces dernières continuent d’être affectées par la hausse de l’inflation et par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, dues en partie aux suites de la pandémie et à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mettant en péril une reprise inclusive et résiliente dans la région.





Le financement d’IFC est soutenu par le Guichet de promotion du secteur privé de l’IDA, au travers de ses mécanismes de financement mixte (BFF) et de financement en monnaie locale (LCF).





À propos d’IFC





La Société financière internationale (IFC), membre de la Banque mondiale, est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. Active dans plus de 100 pays, elle consacre son capital, ses compétences et son influence à la création de marchés et de débouchés dans les pays en développement. Au cours de l’exercice 2022, IFC a engagé un montant record de 32,8 milliards de dollars au profit de sociétés privées et d’institutions financières dans des pays en développement, mobilisant ainsi les capacités du secteur privé pour mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée dans des économies aux prises avec les conséquences de crises mondiales multiples. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ifc.org .





À propos de Baobab





Baobab est un groupe de services financiers présent dans sept pays sur le continent africain et dans une province de Chine. Par l’intermédiaire de ses filiales, Baobab fournit des services financiers à un demi-million de micro et petites entreprises, conformément à son ambition d’améliorer l’accès au financement des personnes qui ne sont aujourd’hui pas accompagnées par les banques traditionnelles. Notre gamme globale de produits comprend des micro-prêts, des solutions d’épargne, des services de transaction et de banque au quotidien, ainsi que des produits bancaires innovants tels que les paiements mobiles, les nano-prêts numériques et des solutions solaires prépayées. Nos 4 000 collaborateurs s’attachent à rendre les services financiers plus accessibles, inclusifs et transparents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.baobab.com/fr/groupe-baobab/.





À propos du Guichet de promotion du secteur privé de l’IDA





Le Guichet de promotion du secteur privé de l'Association internationale de développement (IDA) a été lancé en 2017 pour catalyser les investissements du secteur privé dans les pays les plus pauvres et les plus fragiles. Reconnaissant le rôle clé du secteur privé dans la réalisation des objectifs de l'IDA et du double objectif de la Banque mondiale, le guichet fournit une source de financement de co-investissement et de garanties pour réduire le risque des investissements privés soutenus par IFC et l'Agence multilatérale de garantie des investissements (« MIGA »). Le PSW de l'IDA constitue une option en l'absence de solution commerciale et lorsque les autres outils et approches du Groupe de la Banque mondiale se révèlent insuffisants.