Bignona : Un corps en état de décomposition avancé découvert

Encore une autre découverte macabre à Bignona, après celle des restes des deux enfants A. Badji et K. Mané, âgés respectivement de 4 ans et de 5 ans hier à Tanghory. Cette fois-ci, il s'agit de la découverte du corps d'un homme en état de putréfaction dans les rizières de Kadiamor, un quartier de la commune de Bignona.



Selon les informations reçues, l'homme a été finalement identifié sous le nom d'Ousmane Diatta. Il est âgé de 65 ans, selon des informations concordantes. L'homme, originaire de Diembering, dans le département d'Oussouye, était célibataire sans enfant. D'après nos sources, le défunt Ousmane Diatta serait dépressif. Les circonstances de sa mort sont pour l'heure méconnues.



Une enquête sera certainement ouverte pour connaître les causes de la mort de ce sexagénaire.