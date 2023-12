Îles Baléares et Canaries : Près de 600 migrants sont arrivés en moins de 48 Heures

Près de 600 migrants sont arrivés aux Baléares et aux Canaries à bord de 15 cayucos en moins de 48 heures. Parmi eux, 171 sont arrivés à Majorque, Formentera et Cabrera et plus de 400 à El Hierro et Lanzarote.





Concrètement, neuf bateaux sont arrivés aux Îles Baléares dans la journée du mardi, entre l’aube et la nuit du 27 décembre. Avec à son bord 66 personnes en situation irrégulière, dont une femme et deux mineurs.





77 autres personnes voyageaient sur une autre barge dans les eaux proches de cette île.