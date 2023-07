Imam attaqué à Barry Sine: L'agresseur est un malade mental, selon Ansoumana Dione

Djibril Tine, du nom du jeune homme qui a agressé l'imam Mame Balla Mbacké de Barry Sine en pleine prière de Tabaski, était-il bien portant? Non, répond Ansoumana Dione. Le président fondateur de l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux (ASSAMM), qui dit avoir eu un entretien téléphonique, ce samedi 1er juillet 2023, avec le père et le grand-frère de l'agresseur, soutient que ce dernier "souffrait effectivement de troubles mentaux, comme en attestent ses ordonnances, délivrées au Centre hospitalier national psychiatrique de Thiaroye et déjà remises aux enquêteurs de la Brigade de Gendarmerie de Fatick".





A travers une note, M. Dione ajoute d'ailleurs qu'"après avoir recueilli toutes ces informations extrêmement importantes", il se rendra à Fatick, ce 03 juillet, pour rendre visite au mis en cause dans les locaux de la Gendarmerie de Fatick où il est présentement en garde à vue.





Le conseiller à la Direction générale de l'Action sociale, au ministère de la Santé et de l'Action sociale annonce "une importante déclaration" le même jour en vue, dit-il, d'éclairer l'opinion nationale sur cette affaire qui continue de défrayer la chronique.