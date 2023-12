Immeuble Waqf Daara modernes : Le chantier lancé début 2024

La construction de l’immeuble waqf de R+16 au profit des Daara au Centre-ville de Dakar sera lancée au premier trimestre de l’année 2O24, a annoncé ce samedi 16 décembre le Président Macky Sall. Pour mémoire, l’Etat du Sénégal et la Banque Islamique de Développement (BID) ont signé le 17 avril 2022 les accords de financement pour le projet de construction de cet édifice, dont le coût global est de 14,5 milliards FCFA.



“Toutes les contraintes ont été levées et les études géotechniques finalisées au mois d’août 2023. Les procédures de sélection des entreprises pour la construction et des consultants pour le suivi des travaux ont démarré. Ainsi, la pose de la première pierre devrait intervenir au courant du 1er trimestre de 2024”, a assuré Macky Sall.



Le Président de la République a présidé ce samedi, à Diamniadio, la deuxième édition de la Journée des Daara.