Immigration clandestine: Boubacar Sèye: « Ce drame doit interpeller l'État du Sénégal et tout acteur politique »

Au moment où l'on parle des conclusions du dialogue national et du projet de loi d'amnistie, la problématique de l'immigration clandestine refait surface. Dans la soirée du mercredi 28 février, environ 24 corps sont repêchés au large de Saint-Louis, au nord du Sénégal. « Un drame qui doit interpeller l'Etat du Sénégal » selon Boubacar Sèye, intervenant sur les ondes de la Rfm.