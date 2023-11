Immigration irrégulière : « Nous devons appliquer la réciprocité avec les Européens » ( Mame Boye Diao)





L’immigration irrégulière inquiète de plus en plus. Des jeunes Sénégalais et Africains meurent en mer. Devant le "Jury du dimanche" d'iRadio, Mame Boye Diao affirme partager la douleur des familles. « Je voudrais m’incliner devant la mémoire des Sénégalais et des africains qui ont disparu en mer et parfois dans le désert ou qui sont même prisonniers en Libye qui subissent des sévices terribles dans ces pays-là », dit-il. Selon lui, « c’est la quête d’un mieux-être qui a amené des Sénégalais à braver la mer et malheureusement parfois avec des coups humains terribles ».





À l’en croire, les mesures qui ont été prises continuent de montrer leur inefficacité. Ce n’est plus un phénomène de départ massif voulu, mais c’est comme si c’est un phénomène de mode. « D’habitude les flux migratoires sont des phénomènes mondiaux connus. L’Europe a été le plus grand exemple en venant en Afrique puis en Amérique. Mais la cause de la migration est toujours connue. Soit-il y a elle est économique donc une absence de réponse des politiques publiques par rapport aux préoccupations des jeunes en matière d’emploi, soit une question lancinante qui a trait aux libertés » note le candidat à l’élection présidentielle.





Pour les solutions, le maire de Kolda pense qu’il faut connaître d’abord les populations qui sont en train d’émigrer. « Pour pouvoir donner des réponses, il faut savoir en faire une typologie. C’est pourquoi je dis qu’il faut une réflexion plus globale. Il ne faut pas en faire uniquement une question du gouvernement. Ce n’est pas possible. Il faut régler les questions économiques. Il faut que les questions économiques soient adaptées aux préoccupations des populations ». Il précise que le régime en place a beaucoup fait, mais « il faut une corrélation entre les besoins économiques, les besoins socio-économiques des populations et les politiques publiques ».