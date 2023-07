Impacts des ouvrages structurants : l’ampleur des inondations s’est atténuée à Touba malgré les pluies exceptionnelles

La cité religieuse de Touba a enregistré de fortes pluies à l’aube du 20 juillet, le 23 juillet et le 24 juillet 2023. Ces précipitations ont provoqué des inondations par endroits dans des zones basses notamment à Nguélémou et aux abords de la station de Keur-Niang. Cette situation aurait pu s’accentuer si l’ONAS n’avait pas exécuté les mesures conservatoires et construit des ouvrages de drainage et de stockage.





La preuve du bon fonctionnement des ouvrages se mesure par la préservation de l’esplanade de la Grande Mosquée des inondations, les deux voies, des pans entiers des quartiers à Darou Khoudoss, l’hôpital de Ndamatou.... Dans les quartiers de Nguélémou, Darou Rahamane, de Darou Khoudouss, l’ampleur des inondations se tasse en dépit des pluies exceptionnelles.





L’atténuation des conséquences est la résultante de la mise en œuvre des mesures conservatoires, comme le déploiement des motopompes, l’augmentation de la capacité de pompage de la station de Keur Niang. A la station de Keur Niang, la capacité de refoulement est portée à 5.000 m3/heure alors le deuxième système de pompage Nguélémou Keur-Kabb a une capacité de 1500 m3/heure. Le dispositif de pompage Nguélémou Keur Kabb est opérationnel. Il vient en appoint au premier système d’évacuation des eaux pluviales à savoir Keur Niang-Darou Rahamane et Pofdy. « Nous aurons environ une capacité de stockage de 280.000 m3. Je ne sais pas comment ce bassin peut-il se remplir si facilement. Le surplus peut aller au-delà des 8 ha », a rassuré le chef de projet de drainage des eaux pluviales de Touba, Pape Malick Diagne. L’ouvrage symbolise, la recherche de solutions viables aux problèmes d’inondations conformément à la vision du Président de la République, son Excellence, Macky Sall. Dans le passé, il y a eu des débordements aux bassins de Pofdy, de Darou Rahman avec les affaissements des murs. Cet ouvrage soulagera Pofdy et Darou Rahaman », rassure Pape Malick Diop. Keur-Kabb est le bout de la chaîne du deuxième système d’évacuation des eaux pluviales dans la cité religieuse. Jusqu’ici, les eaux pluviales sont déversées dans les bassins de rétention de Darou Rahaman, de Pofdy. La réhabilitation de ces deux bassins est en phase de finition.