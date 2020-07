Implantation de paratonnerres dans toutes les régions : Macky met la pression à Aly N. Ndiaye

Des décès liés à la foudre ont été encore enregistrés en ce début d'hivernage au Sénégal. Un sujet qui préoccupe le chef de l’Etat Macky Sall.En réunion du Conseil des ministres, ce mercredi, le Président de la République, revenant sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, a relevé la récurrence, ces dernières années, des accidents et décès liés à la foudre.Il a, à ce sujet, instruit le ministre de l'Intérieur, en charge de la Protection civile, d'accélérer l’implantation des dispositifs fonctionnels et efficaces de paratonnerres dans toutes les régions du Sénégal, notamment au niveau des bâtiments et infrastructures publics, lit-on dans le communiqué issu dudit conseil.