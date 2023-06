Importation de 10 000 t d'oignons : Les producteurs locaux fustigent la décision du gouvernement





Pour un bon approvisionnement du marché en oignons pour la fête de Tabaski, l'État du Sénégal a décidé d'importer 10 000 t de cette légumineuse. Seulement, cette décision ne semble pas du goût des producteurs d'oignons du Sénégal qui estiment que cette mesure pourrait considérablement impacter leur activité.





En effet, ils accusent l'État d'être le seul responsable de l'augmentation du prix de l'oignon sur le marché. «Le prix de l'oignon a grimpé, parce que tout simplement, il commence à se faire rare. Mais le stock que nous avons peut couvrir les besoins des consommateurs durant la fête de Tabaski. Nous avons un stock de 50 000 t et cela peut couvrir la Tabaski. L'État devait attendre l'après-Tabaski pour ouvrir les importations. Et la cherté du prix de l'oignon au Sénégal est de l'entière responsabilité de l'État, mais pas de la responsabilité du producteur, parce que le gouvernement devait créer des magasins de stockage et des chambres froides pour permettre aux producteurs de stocker l'oignon jusqu'au moment voulu. Mais ils ne l'ont pas fait», a fustigé Aly Ndiaye, le porte-parole du mouvement Filière oignon.





De son côté, l'ASCOSEN salue plutôt cette décision et invite l'État du Sénégal à faire baisser les prix de l'oignon pour accompagner les consommateurs. «En ce moment, l'État doit nous dire si les 10 000 t importées sont au port de Dakar prêtes à être distribuées sur le marché. On n'attend que ça. Parce que c'est le seul moyen qui va obliger les producteurs locaux à faire baisser le prix de l'oignon sur le marché. Ils vendent le sac de 25 kg à 25 000 F. Ce n'est pas normal et les consommateurs en paient les pots cassés. Le prix de l’oignon doit être encadré, s'il le faut même, sanctionner les commerçants récalcitrants»,a déploré Momath Cissé, le vice-président de ASCOSEN sur RFM.