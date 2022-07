Inauguration de l'Aéroport international de Saint-Louis : Macky Sall immortalise Ousmane Masseck Ndiaye

Le 14 juillet 2022 restera à jamais gravé dans l'histoire de Saint-Louis avec l'inauguration de l'aéroport international. D'un coût de 25 milliards de francs Cfa, cette infrastructure porte le nom l'ancien ministre libéral et maire de Saint-Louis, Ousmane Masseck Ndiaye. Elle a été réalisée dans le cadre du Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS) une des trois composantes du projet phare de relance du Hub aérien sous-régional du Plan Emergent (PSE). L'objectif du PRAS est de mettre les Aéroports régionaux aux normes de l'organisation internationale de l'aviation civile(OACI).



Cette infrastructure va permettre une augmentation du trafic en termes de passagers et du fret dans des conditions optimales de sûreté, de sécurité et de confort. De même, l'aéroport va permettre de connecter la région nord aux autres pays dans un contexte marqué par l'exploitation du pétrole et du gaz dans la région de Saint-Louis qui, à coup sûr, va positionner la zone dans le centre des affaires comme un important hub économique.



"Aujourd'hui, nous avons franchi l'étape de Saint-Louis, mais nous sommes seulement en transit, puisque nous continuons le programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal avec la 2ème volet qui portera sur le renouveau de 8 autres Aéroports, notamment Cap Skirring, Kolda, Sédhiou, Kaolack, Simenti, Podor, Linguère et Bakel ", a assuré le président Macky Sall.



Parlant de feu Ousmane Masseck Ndiaye dont l'aéroport international de Saint-Louis porte le nom, il a indiqué que c'était un homme d'une grande dimension qui avait beaucoup d'ambition pour sa ville. "Ousmane Masseck Ndiaye était un Saint-Louisien achevé, un Saint-Louisien de cœur, a-t-il souligné. Je me rappelle nos nombreux voyages ici à Saint-Louis pour l'accompagner d'abord dans la conquête de la commune de Saint-Louis et dans l'exercice de sa charge. Il avait beaucoup d'ambitions pour cette ville. À toute sa famille, je voudrais vous dire l'émotion qui nous étreint tous, c'est vous dire que votre mari, votre père fut un grand homme, un grand Sénégalais qui mérite le nom de cet aéroport".



Avec cette infrastructure moderne, Saint-Louis où fut créé l'Asecna en 1959, prend un important essor aéroportuaire.