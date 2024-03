Inauguration mosquée Kénia (Ziguinchor) : L'appel de l'Association pour l'éducation et le développement social pour une présidentielle paisible

Le dimanche 24 mars prochain, les Sénégalais seront appelés aux urnes pour élire le successeur du président Macky Sall à la tête du Sénégal. Une décision prise par le chef de l’État et entérinée par le Conseil constitutionnel.





Lors de l'inauguration de la mosquée de Kénia construite avec le Fonds koweïtien, dans la périphérie de la commune de Ziguinchor, les membres de l'Association pour l'éducation et le développement social (ADS) en ont profité pour interpeler les acteurs politiques. Ibrahima Sarr, responsable des projets à l'ADS, a exhorté les autorités à œuvrer pour la paix et de diffuser des messages de paix. "L'islam est une religion paix et rien ne peut se faire sans cette paix", a prêché M. Sarr, qui émet le voeu que le jour du scrutin, tout se déroule dans les règles de l'art afin que chacun retourne à ses occupations.





Le responsable des projets de l'ADS, dont le siège social se trouve à Bambey, a prié pour que la paix continue de régner au Sénégal et au niveau des pays voisins, en Afrique et ailleurs dans le monde.