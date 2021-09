Incendie à la résidence Palmeraie : Alioune Sarr rappelle la " vigilance sur les questions de sécurité"

Après l'incendie qui s'est déclaré à la résidence La Palmeraie, la tristesse et la désolation continuent d'éteindre les locataires des autres villas. Le ministre du Tourisme et des transports aériens, était sur place pour constater les dégâts.



Sur les lieux du drame, un spectacle désolant s'offre aux regards des visiteurs. La villa est noircie par la fumée. Les portes défoncées, les murs sont craquelés.



"Je voudrais au nom de son Excellence le Président de la République Macky Sall présenter mes condoléances à la famille des disparus suite à cet incendie, ce drame qui a eu lieu ici à Saly. Présentez nos condoléances à toutes la famille des disparus et priez qu'Allah les accueille dans son paradis éternel. Ceci devrait nous rappeler nos devoirs de vigilance sur les questions de sécurité mais également sur les normes, ça doit nous interpeler chacun en ce qui le concerne pour qu'en permanence nous puissions assurer en permanence la sécurité des personnes et des biens", a assuré Alioune Sarr au terme de sa visite.