Incendie au marché Boucotte : Doudou Ka et Victorine Anquediche Ndeye expriment leur compassion aux commerçants

Le mardi 5 décembre dernier, la ville de Ziguinchor s'est réveillée dans les flammes. Un incendie s'est déclaré dans le célèbre Marché Saint Maur Des Fossés de Boucotte. Au lendemain de ce drame qui a ravagé de nombreux biens et commerces, les autorités sénégalaises, et plus particulièrement les ressortissants de cette localité, ont adressé des messages de soutien. Le premier à s'y mettre est le ministre de l'Économie qui a accueilli cette nouvelle avec une "profonde émotion et une immense tristesse".





Révélant son lien avec ce marché, Doudou Ka considère ce lieu comme un pan du patrimoine du Sénégal, "un symbole de cette ville de Ziguinchor et une part de chaque Ziguinchorois". "Toutes mes pensées vont aux victimes de ce drame à qui j'exprime toute ma solidarité", a-t-il écrit. C’est avec une profonde émotion et une immense tristesse que j’ai appris le terrible #incendie qui a ravagé ce mardi matin, le marché #SaintMaurDesFossés.



Cet édifice, situé dans mon quartier de #Boucotte est un pan du patrimoine du #Sénégal, un symbole de notre belle ville de… pic.twitter.com/CHa7PTKoZN — Doudou KA (@__DDKA) December 6, 2023

À toutes ces personnes qui se sont activées pour combattre cet incendie, l'ancien ministre des Transports aériens a salué leur engagement. Il a ajouté : "J'exprime ma sincère compassion à l'ensemble de mes voisins commerçants qui ont subi des dommages parfois importants".







Pour le successeur de Oulimata Sarr, ce drame témoigne à suffisance de l'urgence d'une sécurisation et d'une modernisation des marchés.





Une manifestation de soutien à laquelle la maire de Niaguis s'est jointe en retweetant le message de son collègue sur X accompagné d'un message. "Je m'associe à mon collègue, le Ministre Doudou Ka, pour exprimer toute ma solidarité aux victimes de l'incendie du marché de Boucotte, Ziguinchor, survenu ce mardi 05 décembre 2023", a déclaré Victorine Anquediche Ndeye, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire.