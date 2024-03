Incendie criminel à l’UCAD : Les 2 étudiants et l'agent du COUD suspectés ont été libérés

Suite à la promulgation de la loi d'amnistie, le présumé cerveau de l'incendie perpétré à l'université Cheikh Anta Diop (UCAD) et ses acolytes viennent d'être libérés, a appris Seneweb de leur avocat Me Moussa Sarr.





Mor Tall, étudiant en Master 2 de géographie, était suspecté d'être le cerveau de la mise à sac et de l'incendie survenu à l’UCAD, en juin dernier, suite à la condamnation d'Ousmane Sonko dans l'affaire Adji Sarr. Il avait été arrêté par la Sûreté urbaine. Les hommes du commissaire Bara Sangharé avaient interpellé un deuxième suspect, quelques mois après la chute de M. Tall. Il s'agit d'un agent du COUD qui avait aussi été inculpé par juge d'instruction du 2e cabinet. Un troisième suspect, Abdoulaye Mbodj, étudiant en 3e année à la faculté des Sciences et technologies (FST) et originaire de Kaolack, avait été aussi arrêté par la SU.