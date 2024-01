[EXCLUSIF] Incendie criminel à l’UCAD lors des manifs de juin : Un étudiant de la Faculté des sciences arrêté

La Sûreté urbaine a réussi une prouesse dans le cadre de l'enquête ouverte après les saccages perpétrés au mois de juin dernier, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en marge de la condamnation de Ousmane Sonko à deux ans ferme dans le procès Sweet Beauté. Les éléments de cette unité d’élite de la police nationale ont interpellé un troisième présumé meneur, selon les informations exclusives de Seneweb. Il s'agit d'un étudiant en 3e année à la Faculté des Sciences et Technologies (Fst). Détails !





La mise à sac et l'incendie perpétrés à l’UCAD, au courant du mois de juin dernier suite à la condamnation de Ousmane Sonko dans l'affaire Adji Sarr, ne seront pas impunis ! Après ces actes criminels, le procureur de la République avait confié le dossier à la Sûreté Urbaine ( Su) du Commissariat central de Dakar.

Les investigations menées par cette unité d’élite de la police nationale et l'exploitation des vidéos, se sont soldées par l'arrestation d'un troisième présumé meneur de cette attaque. Il s'agit de l'étudiant Abdoulaye Mbodj qui est en troisième année à la Faculté des Sciences et Technologies ( Fst).





Le Soleil ( le quotidien national du Sénégal) informait en exclusivité le 16 août dernier que la Sûreté urbaine a mis la main sur le cerveau de cette attaque de l'université de Dakar. Le journal informait qu'il s'agit de Mor Tall étudiant en Master 2 de géographie. Les autres suspects avaient pris la fuite.





Un agent de l'université arrêté par la Sûreté Urbaine





Seneweb a appris que la police, par le biais de la Sûreté urbaine, avait interpellé un deuxième suspect quelques mois après la chute de M.Tall. Il s'agit d'un employé à l'Ucad. L'agent incriminé avait été présenté au juge d'instruction du deuxième cabinet au terme de l'enquête.





Le film de l'arrestation de Mbodj !





Suspecté de faire partie des meneurs de la mise à sac et l'incendie de l'université, Abdoulaye Mbodj avait pris la fuite. L'étudiant, originaire de Kaolack, était introuvable depuis le mois d'août dernier.





Suite à la fermeture de l'UCAD, il est devenu un conducteur de moto thiak thiak. Mais les enquêteurs de la SU ont localisé récemment le fugitif.





Ils ont mis à contribution leurs collègues du commissariat d'arrondissement de la Médina qui ont interpellé Abdoulaye Mbodj le jeudi 18 janvier à l'entrée de l'université vers 21h, selon des sources de Seneweb.





La police de la Médina a mis le suspect à la disposition des enquêteurs de la sûreté urbaine.





Interrogé sur procès-verbal, Abdoulaye Mbodj a clamé son innocence, mais des indices graves le compromettent. L'étudiant a été enfoncé par les images des vidéos exploitées par les enquêteurs.





Les lourdes charges retenues contre Ablaye Mbodj





Au terme de l'enquête rondement menée par la Sûreté urbaine, Abdoulaye Mbodj a été présenté lundi dernier, directement au juge d'instruction du deuxième cabinet, Mamadou Seck. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, destructions et dégradations de biens appartenant à l'Etat ou à autrui intéressant la chose publique, incendie volontaire actes et manœuvres susceptibles à compromettre la sécurité publique et complot contre l'autorité de l'État selon des sources de Seneweb.