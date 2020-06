Incident à Sen’Eau : «Toutes les mesures de prévention sont toujours prises pour la protection des agents», direction

Accident mortel des agents de Sen'Eau à Joal

Après la mort de trois agents de Sen’Eau, suite à l’explosion d’un tuyau à Joal, une enquête a été ouverte par la gendarmerie. La Direction générale de Sen’Eau ne peut que regretter ce qui s’est passé, mais elle rappelle que toutes les mesures de prévention sont toujours prises pour la protection des agents qui sont dans les chantiers.





«A Sen’Eau, les questions de sécurité, de santé au travail, entre autres, sont essentielles et demeurent une préoccupation pour la Direction générale. On ne badine pas avec la sécurité. On ne badine pas avec la santé des collaborateurs. C’est pourquoi tous ceux qui, dans le cadre du travail, ont besoin d’équipements de protection individuelle, sont effectivement bien équipés.





Selon le directeur de la communication de Sen’Eau, les victimes avaient été toutes bien équipées. Cependant, de nouvelles stratégies de sécurité nécessaires seront définies suite à ce drame.





«Par rapport à ce qui s’est passé hier, nous allons devoir faire l’analyse de l’accident. Peut-être essayer de voir qu’est-ce qui a pu amener un tel drame et après on pourrait voir si, dans notre dispositif de sécurité, de protection des travailleurs sur les chantiers, sur le site de production, et même sur le site d’accueil, est-ce qu’il y a des choses à revoir, à renforcer», a fait savoir Ndiaya Diop sur iRadio.





Les syndicalistes-maison attendent également les conclusions de l’enquête pour saisir la direction.