Incriminé dans le meurtre d'un agent municipal : Le prisonnier le plus populaire de la Mac de Mbour nie toute implication

Mor Seck, 28 ans, séjourne à la maison d'arrêt et de correction de Mbour depuis 2018. Il s'est fait connaître dans les médias par les messages qu'il envoyait à la presse pour informer de ses multiples grèves de la faim, ainsi que de son suicide. Mor Seck ne manquait pas d'alerter sur les conditions et les longues années de détention. Il est allé même jusqu'à dire qu'il était le porte-parole des détenus.





Ce vendredi 20 octobre à la barre de la chambre criminelle, Mor Seck est revenu sur les circonstances de son arrestation. Ce technicien en maintenance informatique a été arrêté avec son ami Aliou Sow pêcheur dans l'affaire du meurtre d'un agent de la mairie de Mbour, du nom de Ousmane Diallo.





Le corps de la victime avait été retrouvé dans un bâtiment en construction derrière le garage de Mbour. Sa mort avait suscité des débats. On parlait d'un meurtre passionnel entre un groupe d'homosexuel.





La victime avait été retrouvée, la tête complètement fracassée, son tee-shirt remonté jusqu'à la poitrine et sa culotte baissée. Le sang avait éclaboussé le mur du bâtiment où il a été découvert. Des traces de bagarre étaient visibles sur les lieux.





L'enquête menée en ce temps par les éléments du commissaire Mandjibou Leye avait abouti à l'arrestation de Aliou Sow et de Mor Seck. En effet, la victime qui avait reçu un appel téléphonique vers les coups de 21 heures est sorti laissant sa femme dans leur chambre. Il ne reviendra jamais.





Son téléphone de couleur noire de marque Nokia sera localisé à Nguékokh chez Aliou Sow.





L'enquête menée avait fait découvrir aux pandores des choses pas cathodiques. Mor Seck et Aliou Sow seront inculpés de meurtre et de vol commis la nuit avec violence sur la personne de Ousmane Diallo.





En attente d'un jugement, Aliou Sow va s'évader le 1er octobre 2022. Jusqu'à présent il n'a pas été retrouvé. Son co-inculpé, Mor Seck a dit à la Cour de la chambre criminelle que son ami se trouverait en Gambie.





Le jour de sa disparition, Ousmane Diallo avait reçu de 19h à 21h plusieurs appels émanant du numéro de téléphone de Aliou Sow. Lors de l'enquête, Aliou Sow avait soutenu que c'est Mor Seck qui lui avait emprunté son téléphone pour appeler la victime.





Mor Seck soutient bec et ongles qu'il ne connaissait pas la victime. Téméraire, prolixe, Mor Seck avait été emprisonné à trois reprises. Une fois pour vol et condamné de 2015 à 2017. La seconde fois pour usage de chanvre indien avec 3 mois de prison et la troisième fois pour vol avec 6 mois de prison. C'est au cours de ses années de prison qu'il a connu Aliou Sow à la prison de Thiès.





A leur sortie, il dit avoir croisé Aliou Sow dans une boîte de nuit puis ils ont échangé leur contact téléphonique. Depuis lors, ils étaient devenus très proches et s'appelaient au téléphone constamment. Ils vont ainsi voler deux motos qu'ils ont vendu à Thiès.





Pour se défendre, Mor Seck a assuré que son ami avait l'habitude d'embarquer des personnes pour ses propres délits.





Le soir de l'assassinat de Ousmane Diallo, Aliou Sow et un de ses amis du nom de Cheikhou Dondé avaient expliqué que Mor Seck était revenu à la maison le lendemain avec des habits tâchés de sang. Il avait par devers un portable noir de marque Nokia. Il leur aurait même parlé d'un cas de meurtre qui se serait passé à Mbour.





"Je ne suis pas impliqué dans le meurtre de Ousmane Diallo. Je ne l'ai jamais vu de ma vie", a assuré Mor Seck aux juges. Il a fustigé la manière dont la police a mené l'enquête. Il a même dit que si on lui donnait une journée, il était en mesure d'élucider cette affaire.





Très téméraire, il dit aux juges "c'est parce que Ousmane Kane est un fils de "badola" que l'enquête a été bâclée. S'il était le fils d'une famille riche, la police scientifique allait effectuer une descente sur les lieux du crime pour découvrir ce qui s'était réellement passé". Il assure aux juges qu'il ne savait pas son ami Aliou Sow était trempé dans des affaires d'homosexualité.





Pour le confronter, le juge Mayé Ka lui montre les photos de Ousmane Diallo sur la scène de crime.





Même si Mor Seck nie les faits, le procureur l'accuse d’avoir tué Ousmane Diallo.





"Si vous l'acquittez, vous acquittez un homme dangereux pour la société. Il refuse d'être l'auteur du crime sans convaincre. Il y a trop de contradictions dans ses déclarations. Aliou Sow n'a rien à voir avec cette affaire. Son acte criminel est odieux. Vous avez en face de vous un criminel avec un grand C", dit le procureur.





Il a déploré le fait que Mor Seck choisisse les questions auxquelles il voulait répondre et devient amnésique pour d'autres.





Mor Seck pour sa part a expliqué que le soir du meurtre de Ousmane Diallo, il se trouvait au quartier Guinaw Rails où il venait de commettre un vol dans une maison.





Mais pour le procureur ce vol est créé de toutes pièces par Mor Seck et que l'argent qu'il déclare avoir volé appartenait à Ousmane Diallo.





Pour Me Faty avocat de la partie civile, Mor Seck est d'une très mauvaise foi. Il a réclamé la somme de 500 000 000 Fcfa pour la famille de la victime représentée par son père Adama Diallo et sa femme.