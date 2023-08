Incroyable : les aveux de Maman Coundoul

L’affaire prend une nouvelle tournure. Mame Fama Coundoul dite Mame Penda ou Maman Coundoul avait déclaré à la police avoir été kidnappée lundi, par quatre individus à bord d’un véhicule 4x4 de couleur noire, à hauteur du rond point de Gadaye vers 08 heures du matin, pendant qu’elle se promenait.



D’après son récit, elle avait expliqué que ses ravisseurs l’avaient aspergée d’un liquide pour l’endormir avant de l’emmener dans une maison en construction où elle a accouché d’une fille, ajoutant que ses agresseurs ont emporté son bébé avant de la laisser dans la rue à Castors près de la Senelec. Où elle a été retrouvée à Castors chez une certaine Oumy Ndao. Cette dernière a prétendu l’avoir trouvée couchée aux alentours de la Senelec dans la nuit de mardi à mercredi aux environs de 01 heure du matin.



Sauf qu’il n’en est rien. Tout est cousu de fil blanc, selon Libération, rapportant que Maman Coundoul et ses présumés complices ont tout inventé. Un gynécologue requis par les enquêteurs a découvert le pot aux roses : “Maman Coundoul n’a jamais accouché”.



Soumis à un nouvel interrogatoire, la dame est passée aux aveux. Voici l’explication qu’elle a fournie aux policiers : “Elle a fait croire à son mari Omar Coundoul qu’elle était en état de grossesse dans le but de l’obliger à avouer un crime qu’il aurait commis avec son frère Souleymane Coundoul.”



Elle ajoute que les faits se seraient produits durant le week-end qui a précédé la Tamkharite alors que son époux était au Sénégal. Le mari et son jeune frère, soutient-elle, se seraient absentés pour commettre leur forfait. Maman Coundoul a répondu qu’elle ne connaît pas l’identité de la présumée victime.



Concernant sa fausse grossesse, la dame a affirmé qu’elle mettait des morceaux de tissus sur son ventre pour faire croire à son entourage qu’elle était enceinte.



Arrêtée à son tour, Mame Diarra Sène, qui avait alerté les médias, a confirmé le faux kidnapping, avouant qu’elle s’est ensuite réfugiée chez Oumou Ndoa, son amie de longue date. Cette dernière aurait participé au scénario monté de toutes pièces.



Également arrêté, Amadou Wellé a avoué être l’auteur du coup de fil pour lequel il a reçu la somme de 20 000 F CFA de la part de Maman Coundoul lui demandant de dire à son mari qu’il ne verra pas le bébé à naître.