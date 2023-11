Indemnité de logement : Les agents de l’administration dénoncent des « discriminations » et dévoilent leur plan d’action

Dans un communiqué, le Collectif Interministériel des Agents de l'Administration Sénégalaise (CIAAS) dénonce des discriminations au sein de l'administration, notamment en matière de reconnaissance des diplômes et d'indemnités salariales. Le CIAAS revendique la signature de toutes les habilitations en attente, avec rétroactivité, et appelle à accélérer la suppression du statut des décisionnaires. Révélant l'injustice liée à l'indemnité de logement, le collectif annonce un plan d'action incluant une journée de sensibilisation (10 novembre), le port de brassards rouges(13 novembre), une marche nationale(23 novembre), et une grève de 48 heures le 30 novembre. Malgré ces actions, le CIAAS se dit ouvert au dialogue pour résoudre ces problèmes avec le gouvernement.





L’intégralité de leur communiqué :





Le Collectif Interministériel des Agents de l'Administration Sénégalaise (CIAAS) est une structure mise en place pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Il est constitué de syndicats et d'amicales et intervient dans le fonctionnement de 18 ministères. Ces derniers sont en amont et en aval de la mise en œuvre de toutes les politiques définies par le gouvernement dans leurs secteurs respectifs. Ils contribuent à l'élaboration des projets et des actes normatifs de l'État tels que les lois et règlements. Ils réfléchissent par ailleurs sur les grandes orientations politiques et stratégiques de l’État, pour le progrès du Sénégal.





Toutefois, il est regrettable de constater une certaine discrimination entre les différents corps dans le cadre de la reconnaissance et du reclassement des diplômes, mais aussi une discrimination entre les agents fonctionnaires et décisionnaires, surtout sur les traitements salariaux et indemnitaires des agents de l'administration.





Concernant la reconnaissance et le reclassement des diplômes, nous nous réjouissons de la diligence apportée par le Ministre de l'Enseignement supérieur qui a signé une vingtaine d'habilitations qui devraient, en principe, résorber la longue liste des agents en attente de reclassement. Cependant, ces habilitations ne prennent effet qu’à partir de 2021 alors que la plupart des diplômes concernés datent bien avant.





Par conséquent, nous demandons la signature de toutes les habilitations en instance ainsi que la rétroactivité à la date de dépôt de la demande. En plus, nous invitons le gouvernement du Sénégal à travers le Ministère de la Fonction Publique d'accélérer le projet de décret qui doit supprimer le statut des décisionnaires pour que désormais on parle plus d'agent fonctionnaire ou décisionnaire dans l'administration comme l’a bien défendu le Ministre Gallo BA, en novembre 2021 devant les députés.





Par ailleurs, le collectif constate une discrimination flagrante dans l'octroi de l'indemnité de logement. Il nous est difficile d’accepter que sur les 170.000 travailleurs de la fonction publique, 140.000 en bénéficient alors que les 30.000 agents qui réalisent le gros du travail sont laissés en rade. Cette injustice que nous subissons, au sein d'une même administration, est incompréhensible, inconcevable et inacceptable. C'est dans ce même sillage que le Ministre des Finances, M. Moustapha BA, au cours de l’audience qu’il nous avait accordée en mars 2023, soulignait l’impossibilité de nous octroyer cette indemnité en 2023, car n’étant pas budgétisée. Cependant, avec les perspectives économiques du Sénégal en 2024, cette indemnité serait possible. Il faut magnifier l’esprit d’ouverture du Ministre et sa sensibilité à améliorer les conditions de travail des agents de l'administration. Nous lui demandons d'accéder à la requête du collectif. Au demeurant, le collectif compte se battre pour bénéficier de cette indemnité, au même titre que la majorité des agents de l’administration. Ainsi, le plan d'action, ci-après, a été élaboré pour exiger la généralisation de l'indemnité de logement.





Nous allons débuter le vendredi 10 novembre 2023 par une journée d'information et de sensibilisation des travailleurs des 18 ministères qui composent le collectif. Ce travail va donner l'occasion aux leaders interministériels de faire le tour des bureaux pour sensibiliser les travailleurs sur l'importance des plans d'action que nous comptons dérouler.





Le lundi 13 novembre 2023, nous allons organiser 96 heures de port de brassards rouges dans toute l'administration sur l'étendue du territoire national. Durant ces 5 jours, tous les travailleurs membres du collectif devront arborer des brassards rouges. Il est aussi demandé aux travailleurs de se rassembler devant les ministères et les services pendant 10 à 15 minutes pour faire des déclarations concernant notre lutte.





Le jeudi 23 novembre 2023, il sera organisé la marche nationale du collectif. Pour la réussite de la marche, on s'est fixé un objectif de mobilisation de plus de 1000 personnes. Les travailleurs au niveau central et déconcentré prendront part à cette importante manifestation.





Le 30 novembre 2023, une grève totale de 48 h sera déclenchée. L’objectif est de paralyser toutes les activités dans les 18 ministères concernés.