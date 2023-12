Indemnité spéciale aux militaires invalides à la retraite : Les veuves des militaires interpellent le chef de l’Etat

La DIRPA, a annoncé, dans un communiqué que le Président de la République a décidé d’allouer une indemnité forfaitaire spéciale aux militaires invalides à la retraite qui sont au nombre de 2200. L'indemnité est comprise entre 02 et 05 millions de FCFA, selon le taux d’invalidité. Toutefois,si certains militaires ont poussé un ouf de soulagement en appréciant hautement cette mesure, ce n’est pas le cas des veuves militaires. Ces dernières estiment qu'elles ont été oubliées . Sur les ondes de la Rfm, Codou Kane, la présidente des veuves militaires du Sénégal a fait part de leurs préoccupations.