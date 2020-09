Indemnités de 600 millions CFa : Les retraités de DBF passent à la caisse

Les Retraités de DBF passent à la caisse

Après une semaine de mobilisation au niveau de leur direction, le sit-in des cheminots retraités de DBF a pris fin, mercredi soir, avec le démarrage du paiement des indemnités de départ à la retraite qui s'élèvent à 600 millions de FCFA. La nouvelle a été très bien accueillie dans les rangs des retraités, selon Amadou Djiguy Diagne, président du collectif des retraités 2018, 2019 et 2020.





En effet, 27 personnes sont concernées pour l'année 2018 ; 50 pour 2019 et 15 pour 2020, pour un total de 105 personnes dont 13 cas de décès, détaille Diagne, joint par Seneweb. Selon un document reçu à cet effet, le versement d’une avance individuelle d’un montant de un million de francs Cfa a été consenti au mois de juin juillet 2020 au profit des nécessiteux.