Industrialisation : une commune citée en exemple par les Nations-Unies

L’expérience de la commune de Sandiara (Mbour, ouest) en matière d’industrialisation et de développement économique et social peut servir de modèle à de nombreuses autres communes du Sénégal, soutient un responsable du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).





« A Sandiara, nous avons un modèle inspirant pour pouvoir promouvoir l’industrialisation », a dit Médoune Guèye, chef d’équipe de l’unité de gouvernance du PNUD au Sénégal.





Il s’exprimait mercredi au terme de la visite d’une délégation du PNUD dans plusieurs usines de Sandiara, en présence de son maire Serigne Guèye Diop et de plusieurs autres élus du département de Mbour.





Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un forum des maires portant sur le développement économique local et les Objectifs de développement durables (ODD), une initiative du PNUD en partenariat avec des communes pilotes (Bargny, Mont-Rolland, Ndiaffate, Ndiop, Sandiara).





« Nous cherchons à définir des modèles », pour que les autres communes notamment des zones frontalières puissent « s’inspirer du modèle de Sandiara ou celui de Mont-Rolland et d’autres communes qui présentent des compétences et capacités à pouvoir gérer au mieux leur collectivité territoriale pour le bien-être de leur population », a expliqué M. Guèye.





Ce forum devrait permettre de disposer d’informations clés concernant le succès de Sandiara et des autres communes pilotes ainsi que des orientations pour la mise en place d’un centre de ressources et de partage de connaissances pour les collectivités territoriales.





Le maire de Sandiara a rappelé qu’il était important de faire le bilan de l’impact des financements du PNUD sur le développement local.





Le modèle constitué par Sandiara est selon lui bâti sur plusieurs axes, dont celui de l’industrialisation, d’où la visite d’un certain nombre d’usines sur les 16 en cours de construction et qui ont généré « plus de 2000 emplois ».