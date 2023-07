Influenza aviaire : Un virus qui gagne du terrain au Sénégal





Entre mars et mai 2023, le Sénégal a lutté contre sept foyers de souche hautement pathogène du virus de l'influenza aviaire dont six chez l'avifaune répartis au Lac Rose, à l'île de Yoff, au Parc national de la Langue de Barbarie, au Parc national du Delta du Saloum, à l'aire marine protégée d'Abéné, à la réserve naturelle communautaire de Palmarin et un dans une ferme avicole exploitant des poulets de chair et des poules pondeuses à Potou, renseigne le secrétaire général du Ministre de l'Elevage et des Productions animales.





"L'nfluenza aviaire en est actuellement à sa troisième incursion au Sénégal après l'épizootie de décembre 2020 dans l'aviculture moderne et en janvier 2021 chez les oiseaux sauvages, puis en 2022 dans l'avifaune au niveau du parc national des oiseaux de Djoudj. Mais c'est en 2023 que la maladie s'est étendue au niveau de six régions: Dakar, Saint-Louis, Louga et Fatick, Ziguinchor en plus de la région de Thiès pour l'épisode de Décembre 2020, Ces différents foyers ont été notifié au niveau de l'avifaune et l'aviculture domestique moderne, (Thiès en 2020 et Louga en 2023)", a rappelé Gouantoueu Robert Guei, Coordonnateur Sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest et Représentant de la FAO au Sénégal.





Pour le contrôle de cette épizootie, la FAO avec l'appui de l'USAID a mobilisé des fonds et des équipements pour accompagner la riposte, en mettant notamment, des équipements à la disposition du Gouvernement : équipement de protection individuelle (EPI), couvres-bottes, lunettes de protection, matériel de prélèvement, équipement de laboratoire, l'aliment pour appuyer le confinement des volailles des villages satellites, chaux vive pour renforcer les mesures de biosécurité...





Étant donné que le Règlement sanitaire international recommande aux pays de passer en revue les actions menées pour la riposte après les épidémies et de voir ce qui est fait en termes d'identification et apprentissage des leçons dans lutte contre la survenue des épidémies, le Sénégal a procédé à l'évaluation qualitative des mesures prises pour faire face à l'épizootie de l'Influenza aviaire de haute pathogénicité en 2023. Une mission d'expert du centre des urgences du siège de la FAO a été également déployée au Sénégal en Mai 2023 pour appuyer les équipes locales sur les activités, rappelle Guei ..





"Selon, l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), entre 2005 et 2021, plus de 50 pays et territoires ont été touchés par la maladie qui a occasionné la mort et l'abattage sanitaire de plus de 316 millions de volailles. Aussi, des humains ont parfois été infectés par les sous- types H5N1, H7N9 et H5N6. Au Sénégal, l'influenza aviaire de haute pathogénicité a été rapportée pour la première fois en fin décembre 2020, puis en 2021 et 2022, chez l'avifaune et la volaille domestique", a fait savoir Ousmane Mbaye, secrétaire général du Ministère de l'Elevage et des Productions animales.









En effet, ses dix dernières années, la région de l'Afrique de l'Ouest a été confrontée à l'apparition d'événements sanitaires majeurs notamment l'influenza aviaire de haute pathogénicité sous type H5N1 qui sévit à l'échelle mondiale développement et qui affecte le filière avicole, la sécurité alimentaire, la santé publique, le commerce international et la biodiversité.









"Pour éviter la propagation du virus et de la maladie qui est une zoonose qui a un impact socio-économique considérable, l'approche « One Health » a été de mise sur le terrain avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, notamment la FAO, le Haut Conseil national de Sécurité sanitaire mondiale, le Projet REDISSE, Breakthrough Action et le Centre d'Urgence des Opérations d'urgence sanitaire qui ont accompagné le Ministère de l'Elevage et des Productions animales dans la mise en œuvre des Plans d'actions régionaux de Dakar, Saint-Louis, Louga, Fatick et Ziguinchor".





La réactivité dans le rapportage des foyers et la promptitude dans leur prise en charge ont permis le contrôle rapide de l'épizootie de H5N1. Ainsi, depuis le 22 mars 2023, aucun nouveau foyer n'a été signalé chez la volaille domestique et chez l'avifaune depuis le 14 mai 2023.