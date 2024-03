Injures publiques : Les conséquences du crêpage de chignon entre Mame Ndiaye Savon et Mamy Cobra

Les deux tiktokeuses ont été convoquées à la Cybercriminalité, suite à leurs échanges d'insultes et de propos salaces sur les réseaux sociaux. Elles ont été à la Division spéciale de cybersécurité pour mettre un terme à ce clash qui défraie la chronique depuis mercredi dernier.







Cependant, il n'y a pas de guerre sans dommages collatéraux. Car, à cause du contentieux entre Mame Ndiaye Savon et Mamy Cobra, les Lives sur TikTok sont désormais restreints. Le jeune public n’a plus accès au direct. Une situation déplorable qui réduit le nombre de visiteurs en ligne. Donc, une baisse conséquente de leurs chiffres d’affaires, car, a-t-on appris, « ce sont les jeunes qui achètent plus sur les réseaux sociaux que les adultes ».





Ainsi, beaucoup d’entrepreneurs web se retrouvent avec leurs marchandises entre les mains. Face à cette situation, des commerçants, dont Black Fatwa, appellent leurs collègues à plus de responsabilité.





D’ailleurs, c’est ce vendredi 29 mars que Mamy Cobra va faire face aux patrouilleurs du web.