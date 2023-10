Insalubrité, infrastructures scolaires, routières et sanitaires : Joal dresse ses priorités dans un plan communal de développement durable

Rendue célèbre par le défunt Président-poète du Sénégal, la localité de Joal-Fadiouth qui suscite autant d'admiration et de curiosité n'est plus la ville tant chantée par le Président Léopold Sédar Senghor. Joal croule sous le poids des manquements.





Le "Joal ! Je me rappelle... les signares à l’ombre verte des vérandas" ploie sous le poids de l'insalubrité. Joal-Fadiouth dont parlait le président poète "sanglote" à cause du manque d’infrastructures scolaires, routières, sanitaires.





Afin de changer le visage de la ville, la municipalité réfléchit sur la problématique de la prise en charge des besoins de développement liés aux changements socio-économiques actuels. C'est dans ce sens que la commune de Joal-Fadiouth a sollicité l'appui technique et financier de l'Organisation intergouvernementale de la Francophonie pour la réalisation de son programme local de développement durable 2024-2029.Grâce à cet outil, la commune de Joal-Fadiouth pourra prendre en charge les besoins des populations. La commune est peuplée de 60.000 âmes.





Oumar Ba, premier adjoint au maire de la commune de Joal-Fadiouth, estime que : "ce plan va nous permettre de savoir où aller. Sans planification, on ne va nulle part. Il touchera tous les secteurs. Les défis sont énormes. Le lycée Léopold Sédar Senghor est en chantier parce que le mur est tombé et les deux grandes classes sont à reprendre. La route est aussi une priorité. Nous avons honte de ce qu'est devenue notre ville".





L'édile Aïssatou Sophie Gladima, a procédé au lancement de l'élaboration du plan communal de développement durable de la commune de Joal-Fadiouth. Elle plaide pour un esprit sain dans un corps et un environnement sains.





"Tout est priorité à Joal-Fadiouth. Cette commune date de 1966, c'est une ancienne commune qui manque de beaucoup de moyens. La principale activité ici à Joal-Fadiouth, c'est la pêche artisanale mais la raréfaction des produits halieutiques a fait chuter tout ce qui croissance économique au niveau de la commune", indique Aïssatou Sophie Gladima.





Elle plaide pour que Joal-Fadiouth ait des infrastructures routières, sanitaires et hydrauliques.





"Nous sommes dans une zone entourée par la mer et où il y avait beaucoup de mangrove et beaucoup d'inondation. Les gens habitent dans des zones inondables. Il faut qu'un plan d'aménagement soit fait, qu'on reprenne les voies d'eaux pour que l'eau circule vers l'océan et vers les lagunes. La commune est bordée par l'océan d'un côté et par les bras de mer de l'autre. Mais il faut surtout changer de type d'habitation en construisant en hauteur", indique Aïssatou Sophie Gladima. D'autant plus que la population continue d'augmenter. En plus, elle pense qu'il faut revoir la carte scolaire.