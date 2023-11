Installation du nouveau Gouverneur de Tamba : Me Sidiki Kaba liste les défis qui attendent Guedji Diouf

La masse qui a effectué ce samedi après-midi le déplacement à l'occasion de l'installation du nouvel homme fort de la région. A peine installé, le gouverneur Guedji Diouf a exhorté tous les acteurs à une synergie pour poursuivre les efforts de développement en cours.











Il a affirmé sa volonté de mener cette mission que le Président de la République lui a confiée en donnant le meilleur de lui-même. Il veut, dans l’exercice de ses attributions, “être aussi un facilitateur ayant pour objectif “d’aider “les acteurs publics et privés à aller de l’avant”, dans le sens de l’intérêt général, en lien étroit avec les élus, les maires au premier chef.









Dans son adresse à l’assistance, Me Sidiki Kaba a d’abord rappelé les investissements massifs consentis dans la région de Tambacounda notamment dans le domaine de l’éducation, la santé, l’hydraulique villageoise, l’électrification, le désenclavement sous le magistère du gouverneur sortant Oumar Mamadou Baldé, avant de relever les nombreux défis qui attendent le nouvel entrant.









A ce sujet, Me Sidiki Kaba cite l'enseignement supérieur avec l'important chantier de l'université du Sénégal Oriental tant attendu par les populations, des infrastructures et services de transport avec notamment la réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar-Tamba ainsi que le chantier du Port sec de Tambacounda.









Il a aussi évoqué l'agriculture avec la réalisation du Domaine Agricole Communautaire de Tamba, la santé et la protection sociale avec le relèvement du plateau technique médical de la région et la construction d'un hôpital régional de niveau 3, sans oublier la défense et la sécurité.









Quant au gouverneur sortant, Mamadou Oumar Baldé, il déclare avoir accompli sa mission et encourage son successeur à engager les défis du développement de la région.