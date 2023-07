Intégration dans la fonction publique : 112 agents menacent d’assoiffer des millions de Sénégalais du monde rural

Il y a de réels risques de perturbations de la distribution de l’eau dans le monde rural. Le Collectif des travailleurs bénévoles de 16 brigades de l’Hydraulique du Sénégal menace d’observer une grève du 16 au 18 août 2023. Ces agents qui promettent de bloquer le fonctionnement de 2.000 forages avancent que les autorités n’accordent pas une priorité à leur recrutement. « Depuis 4 ans, notre ministre de tutelle n’a pris aucun acte concret pour régler définitivement ce problème. Ce que nous demandons est simple, c'est de nous sortir de la précarité par notre recrutement dans la fonction publique ou par la signature des Contrats de travail à Durée indéterminée (CDI) au sein du département ministériel », explique Babacar Ly, Secrétaire général du Collectif. Pourtant, rappelle-t-il, le Président de la République avait donné des instructions pour leur régularisation. C’était lors du Conseil des Ministres du 22 février 2022.





« Depuis 4 ans, nous courons derrière Serigne Mbaye Thiam pour notre recrutement mais il semble refuser de régler notre situation », dénoncent Babacar Ly et ses camarades. Dans la foulée, ils mettent en garde le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement. « Monsieur le Ministre, veuillez noter que les conséquences de notre grève seront dures pour les populations dans les zones rurales en général et celles urbaines en particulier. L'importance de l'eau n'est plus à démontrer dans la vie. Malheureusement nous allons devoir la priver à des milliers de populations pendant trois (3) jours et vous pouvez mesurer, par vous-même, les conséquences désastreuses surtout au niveau de la ville sainte de Touba, qui est un enjeu de taille pour tout le gouvernement et le Chef de l'Etat », préviennent-ils. Certains ont capitalisé 15 à 20 ans dans l’hydraulique sans qu’ils ne soient recrutés dans la fonction publique. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal que les travailleurs de l’hydraulique déposent un préavis de grève. Le dépannage des forages est assuré à 80 % par les 112 travailleurs qui sont dans la précarité.