Interdit d'accès dans les instituts français en Afrique pour ses spectacles : Didier Awadi réagit

L'artiste sénégalais Didier Awadi n'est plus le bienvenu dans les instituts français en Afrique. C'est l’activiste qui l’a annoncé sur Rfm.







En effet, le rappeur fait état d'une note interdisant ses spectacles dans ces lieux au motif que le musicien développerait un sentiment anti-français qu’il récuse lui-même.





«On est indésirable en tout cas dans certains lieux européens. J'ai appris récemment qu'il y avait une note dans les instituts français qui interdit mes spectacles et donc c'est avec une grande surprise, une grande tristesse, parce qu'on veut me faire passer pour un raciste ou quelqu'un qui attise le sentiment anti-français et c'est aux antipodes de ce que je suis. Étant moi-même un métissage culturel et génétique, je ne peux pas être raciste et je ne permets à personne de me traiter de la sorte. S'il y a une note que je n'ai pas lue, mais qui existe, ça vient de l'intérieur et je dis que je ne laisserai pas ça passer, parce que je trouve que c'est trop. Je n'attends pas ces instituts pour vivre quand même, mais je ne veux pas qu'on me fasse passer pour ce que je ne suis pas. Je ne demande rien à ces instituts. De toute façon, je vais continuer mon travail. Je peux certes ne pas faire mes spectacles dans ces instituts français ici, mais en septembre, je vais faire mon spectacle à Paris. Ils n'ont pas les clés de ma vie. Je vis très bien. Seulement, je démens ce qu'ils veulent m'assigner, car ce n'est pas correct», a déploré le chanteur sur les ondes de la Rfm.