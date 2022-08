Interpol : un des 50 criminels les plus recherchés d’Europe arrêté à Dakar

Il est tchèque, a 45 ans et fait partie des 50 criminels les plus recherchés d’Europe. Stanislav Seidi a été arrêté il y a quelques semaines à Dakar.



D’après Libération, qui donne l’information dans son édition de ce mercredi, sur l’avis de recherches d’Europol, le nom de Stanislav Seidi arrive après celui du Somalien Mohamed Ahmed Hassan, traqué pour avoir tué quelqu’un en 2009 au Danemark.



Le journal précise que la cavale de Stanislav Seidi a duré onze ans. Il était recherché pour des effractions dans des propriétés, trafic d’explosifs, vente d’armes.



Il a été pris par le bureau national d’Interpol alors qu’il était passé à l’ambassade de la République tchèque à Dakar pour renouveler ses documents de voyage.



Libération informe que le fugitif a longtemps séjourné en Gambie et à la frontière entre ce pays et le Sénégal. D’après le journal, il a rejoint Dakar en prenant des voies détournées.