Invasion de fourmis dans la maison : Comment s’en débarrasser sans insecticide

Les fourmis ont la réputation d’accaparer et de prendre possession des lieux sans aucun scrupule. Il n’est pas facile de les déloger, mais existe bien des moyens de s’en débarrasser sans insecticide.







Les fourmis raffolent des restes de nourriture. Ils se faufilent dans tous les recoins possibles, du cadre de la fenêtre aux plinthes en passant par les conduits. Dans leur modus operandi, ce sont les éclaireuses qui ouvrent la voie. Dès qu’elles trouvent des miettes, des sucreries et autres nourritures à leur goût, elles appelleront le reste de la bande qui les rejoindra en file indienne.





Pour leur barrer la route, la ligne magique est une méthode assez répandue, sans doute à cause de son efficacité. Cette méthode consiste à tracer un trait à la craie sur le sol ou sur le mur. Il faut que le trait soit situé sur le parcours des fourmis ; dès qu’elles y parviennent, il leur est impossible de le traverser.





Les huiles essentielles









Les huiles essentielles sont aussi connues pour l’intensité de leur senteur. Au-delà de leurs vertus thérapeutiques, elles peuvent aussi chasser les fourmis. Vous avez juste à vaporiser un mélange d’un demi-litre d’eau, avec une vingtaine de gouttes de menthe poivrée et une dizaine de gouttes d’amande douce.









Le marc de café, un puissant répulsif









Déposer du marc de café dans des coupelles à des points stratégiques. C’est un répulsif naturel contre les fourmis.





Le sucre mélangé au sel









Les fourmis aiment beaucoup le sucre, c’est un fait ; à l’opposé, le sel les horripile. Pour vous débarrasser d’elles, vous n’avez donc qu’à ajouter du sel dans un produit sucré. Elles seront attirées par le sucre, mais le sel les anéantira.





Le citron





Le citron rebute les fourmis grâce à son acidité. Pressez donc du citron dans une zone de la maison que vous voulez débarrasser des fourmis, puis laissez les pelures sur le sol. Au bout de quelques jours, il n’y aura plus de fourmis qui vivent à cet endroit.









Le vinaigre blanc





Pour éloigner les fourmis, vous pouvez tout simplement pulvériser du vinaigre blanc, pur ou dilué avec de l’eau, aux endroits que fréquentent les fourmis. La forte odeur les repoussera.









Le bicarbonate de soude





Les fourmis ne supportent pas l’acidité extérieure, c’est parce qu’elles portent déjà sur elles des substances acides. Réalisez un appât avec du sucre, et du bicarbonate de soude. Une fois que les colonies de fourmis auront été attirées par le sucre, la rencontre avec le composé basique qu’est la soude leur sera fort désagréable. Et vous serez débarrassés d’elles.









Le basilic