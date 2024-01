Ivres, les ex-meilleures amies se bagarrent à coups de tessons de bouteille

L. Thiam et K. R. Marie étaient les meilleures amies du monde mais aujourd’hui elles s’affrontent à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. D’après Le Soleil, elles ont été arrêtées et écrouées pour coups et blessures volontaires réciproques à l’issue d’une bagarre au cours d’une soirée privée organisée dans un appartement aux Almadies.



L. Thiam, entendue la première, a expliqué que du fait de leur adversité, chacune était venue avec sa copine. « Au cours de la soirée, nous nous sommes mises à nous lancer des piques. Chacune critiquait l’autre à cause de sa nouvelle copine. Les choses ont dégénéré », a-t-elle confessé.



Sa co-prévenue accuse toutefois L. Thiam d’avoir ouvert les hostilités, en cassant une bouteille. « Comme j’étais en colère, je l’ai poignardé au cou avec un tesson de bouteille », s’est-elle défendue.



Irrité par leurs déclarations, le juge n’a pas manqué de les sermonner, leur martelant de s’occuper de leurs études « plutôt que de traîner avec les garçons ».



« Est-ce que vous n’êtes pas des prostituées ? Vous êtes encore très jeunes pour mener cette vie de débauche. Il est encore temps de vous ressaisir », leur a asséné, à son tour, la déléguée du Procureur avant de demander l’application de la loi.



L’avocat a toutefois plaidé la clémence pour ses clientes. Qui écopent du sursis. Reconnues coupables, elles ont été condamnées à trois mois avec sursis.