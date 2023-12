Jambaar Awards 2023 : le Directeur général de la SAPCO Sénégal SA lauréat du prix « leadership et impact social »

Éminent ingénieur en génie civil et fin normalisateur, le directeur général de la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal est très à cheval sur la réglementation et le respect des normes édictées. Ce vade-mecum a été la base de son parcours remarquable récompensé le samedi 16 décembre par les Jambaar awards. En effet, M. Souleymane Ndiaye a été désigné lauréat de la catégorie « leadership et impact social » pour l’édition de l’année 2023 au vu de sa carrière très riche et d’autant plus admirable.



Il a été ancien Président du Comité Bâtiment de la CEDEAO (THC 04) dans le cadre de l'harmonisation des normes au niveau communautaire, membre des experts du Comité Bâtiment THC 03 de l'Organisation Régionale Africaine de Normalisation (ORAN) et membre des Comités ISO/TC 285 et ISO/TC 59/SC 17 de l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) mais aussi ancien Secrétaire Général du Comité Electronique National (CEN). Entre autres missions à la tête de la Direction des Infrastructures Aéroportuaires (DIA), Monsieur Souleymane NDIAYE et son équipe étaient chargés de conduire l'ambitieux Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS) du Chef de l'État Son Excellence Macky Sall. Il est considéré comme le premier sénégalais à avoir construit un aéroport répondant aux normes internationales.



Aujourd’hui, M. Souleymane Ndiaye tient le gouvernail de la SAPCO Sénégal SA et a réalisé en moins d’une année plusieurs projets visant à relancer le tourisme. On peut en citer entre autres le centre ophtalmologique de dernière génération à Saly, l’acquisition d’une importante flotte logistique pour la préservation des plages et des sites touristiques mais aussi l’ambitieux projet de « l’Oasis du désert » de lompoul.



Tout au long de sa carrière professionnelle, le jeune leader a fait montre de pragmatisme et de professionnalisme. Ses performances ont été récompensées devant ses pairs. « Le don de soi pour la patrie, c’est ce qui m’a animé et motivé. En siégeant dans les différentes instances de normalisation nationales comme africaines, je ne portais pas de casquette politique, mais bien les couleurs de notre cher nation. » s’honore le directeur général de la SAPCO.



Il poursuit en dédiant cette distinction au chef de l’Etat, son Excellence Macky Sall en guise de remerciement pour son soutien constant et sa confiance renouvelée. Le prix est également dédié à tous ses collaborateurs de la SAPCO, aux membres de sa famille mais particulièrement aux militants et sympathisants du parti S2D qui constituent sa force dans le landerneau politique.