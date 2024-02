Jaxaay : des pyromanes mettent le feu à 3 véhicules avant de…

Sabotage ou vendetta politique ? Les Échos s’interroge après les agissements d’un gang à l’unité 22 de la commune de Jaxaay. D’après le journal, des individus non encore identifiés ont mis le feu dans la nuit de mercredi à jeudi sur trois véhicules de marque Hyundai, Renault et Suzuki, qui étaient stationnés à différents endroits dans la rue.



La source souligne que le pire a été évité de justesse car les flammes dévastatrices de l’incendie avaient touché le salon de la maison de Fodé Mar, un des propriétaires des véhicules calcinés. Les membres de sa famille ont dû se réfugier dans une chambre pour se mettre à l’abri, révèle ce dernier contacté par Les Échos.



Mar soutient qu’il a été alerté dans son sommeil par le crépitement d’objets calcinés. « Quand j’ai accouru, j’ai aperçu que la voiture était en feu. On s’est ensuite mis à l’abri pour éviter le feu ravageur qui avait fini d’envahir la façade de la maison », indique-t-il. Alertés, les sapeurs pompiers sont intervenus pour circonscrire les flammes.



Plus de peur que de mal. « Il y a eu des dégâts matériels car le salon de la maison a été la cible des flammes. Mais, Dieu merci, aucune perte en vie humaine n’a été notée dans la maison », souffle celui qui a tenu à préciser que « cela fait six mois que j’habite ici » et qu’il « ne milite dans aucun parti. »



Il soupçonne « un groupe d’individus malintentionnés ». Une enquête est ouverte.