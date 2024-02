Jeu concours LONASE.BET : Trois nouveaux gagnants suivront la finale de la Can en Côte d’Ivoire

Les gagnants du concours LONASE.BET seront présents dans les gradins du stade lors de la finale de la Can devant opposer le Nigéria à la Côte d’Ivoire. La loterie nationale a remis les titres de voyages aux gagnants. Ces trois nouveaux gagnants allongent la liste des personnes que la LONASE a convoyées en Côte d’Ivoire depuis le début de la compétition.



Lors de cette remise symbolique, Cheikh Tidiane Senghor, coordonnateur de la direction générale LONASE a exprimé sa satisfaction et a félicité les vainqueurs du jeu concours LONASE. BET.



« Le jeu lancé au mois de décembre pour la Coupe d’Afrique a déjà enregistré 7 gagnants qui sont partis en Côte d’Ivoire. Il y a eu un premier tirage avec 4 gagnants, un 2ème tirage avec 3 gagnants et nous venons d’avoir le dernier tirage avec les 3 gagnants qui sont retenus pour participer à la finale. Je le rappelle, nous avions prévu 3 phases, une première phase de poule avec 4 gagnants, une 2e phase pour le 2e tour avec 3 gagnants et une dernière phase avec 3 gagnants aussi pour la finale. Et les derniers vont rejoindre Abidjan pour assister à la finale entre le Nigeria et la Côte d’Ivoire », détaille-t-il.



La remise des titres de voyages à ces trois gagnants et les autres qui ont déjà séjourné en Côte d’Ivoire pour suivre les matchs de la Can est la preuve que la LONASE respecte ses engagements. « C’est un grand plaisir pour la LONASE de donner la preuve que nous respectons nos engagements pris dans le cadre de ces jeux concours qui étaient lancés d’abord pour faire connaître la plateforme LONASE. BET que la LONASE a créée pour diversifier ses produits, notamment à travers les plateformes virtuelles », note Mr Senghor. Cette période est une belle occasion pour faire vulgariser la plateforme lancée il y a 2 ans. Au-delà de ce souci de visibilité, la LONASE respecte une tradition : l’accompagnement de l’équipe nationale de football du Sénégal durant sa participation à ce grand rendez-vous du sport. « Nous l’avions fait l’année dernière où il y a 2 ans pour la participation du Sénégal à la Coupe du monde au Qatar. Cette année, nous avons pu transporter 10 personnes. Et c’est avec beaucoup de satisfaction que nous notons qu’il y a cet engouement de la part de nos parieurs à participer au jeu concours que nous lançons pour faire vivre nos produits mais aussi et surtout pour profiter des opportunités que nous offrons en allant participer et supporter notre équipe nationale », s’est-il réjouit.



Lors de la cérémonie qui s’est tenue le jeudi 8 février dans les locaux de la Direction Générale, Cheikh Tidiane Senghor est revenu sur l’importance que la LONASE et de sa plateforme LONASE.BET. La diversification des produits et la satisfaction de la clientèle sont des priorités.



« Nous allons continuer en proposant d’autres jeux concours. Actuellement, il y en a un qui est lancé, c’est le QUINTE PLUS pour tout le mois de février et il y a déjà des gagnants qui ont été tirés au sort donc c’est pour dire que la LONASE sera toujours présente pour ses parieurs, pour les différents secteurs d’activités qu’elles soutiennent, le football en est un et il y a d’autres disciplines sportives, mais également d’autres activités économiques et sociales », énumère Cheikh Tidiane Senghor.



Du reste, la LONASE reste fidèle à philosophie. Elle contribue au développement économique et social du pays et diversifie ses services dans le but de satisfaire davantage ses clients.