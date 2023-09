Jeune fille tuée à Keur Mbaye Fall : Sa mère réclame l'application de la peine de mort et déplore...

Suite au meurtre de K. Ndiaye, une élève de 20 ans poignardée hier par son petit ami surnommé "Papa moto" dans son domicile familial à Keur Mbaye Fall, sa famille réclame justice pour leur fille. Inconsolable, la maman de la défunte réclame l’application de la peine de mort sur le présumé meurtrier.









«Nous réclamons la justice dans toute sa rigueur. C’est très facile de tuer une jeune fille innocente de cette manière et de s’enfuir. Nous réclamons l’application de la peine de mort sur le meurtrier. Il doit être tué aussi. C’est la charia qui l’a dit», peste-t-elle sur Rfm.









La maman a également déploré l’arrivée tardive des sapeurs-pompiers sur les lieux du crime. «Elle a perdu la vie dans la rue, sans l’aide de personne, car on nous avait interdit de la toucher. Ce qui me fait très mal dans tout ça, c'est la lenteur notée dans l’intervention des sapeurs-pompiers. Imaginez quelqu'un qui s'est blessé depuis 18 h et on nous dit qu’on n’a pas le droit de la toucher. Elle a beaucoup souffert, parce qu'il n'y avait pas encore les pompiers sur les lieux. S'ils étaient là à temps, ils auraient pu sauver ma fille. C'est à déplorer. J'ai le cœur meurtri», fustige-t-elle.